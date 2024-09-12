Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 12 September: Tragedi Berdarah Tanjung Priok

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |05:09 WIB
Peristiwa 12 September: Tragedi Berdarah Tanjung Priok
Ilustrasi
A
A
A

BERBAGAI peristiwa penting terjadi baik dalam maupun luar negeri pada tanggal 12 September setiap tahunnya. Salah satunya adalah terjadinya peristiwa di Tanjung Priok Jakarta Utara.

Untuk mengingat ataupun menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 12 September berbagai sumber, antara lain:

1. Peristiwa Tanjung Priok

Peristiwa Tanjung Priok adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar.

Sekelompok massa bentrok dengan aparat yang kemudian menembaki mereka. Sedikitnya, 9 orang tewas terbakar dalam kerusuhan tersebut dan 24 orang tewas oleh tindakan aparat.

2. Organisasi Persis didirikan

Persatuan Islam (disingkat Persis atau PERSIS) adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Persis didirikan pada 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus.

3. Meninggalnya Soepomo

Prof. Dr. Mr. Soepomo lahir 22 Januari 1903 dan meninggal dunia pada 12 September 1958. Ia adalah seorang adalah seorang politikus dan pengacara Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pertama negara itu dari Agustus hingga November 1945 dan lagi dari Desember 1949 hingga 6 September 1950.

Dikenal sebagai bapak konstitusi Indonesia, ia secara anumerta dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965. Soepomo dikenal sebagai perancang Undang-undang Dasar 1945, bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190103//pemain_ac_milan-Cpym_large.jpg
Peristiwa 16 Desember: Lahirnya AC Milan hingga Revolusi Berdarah Rumania
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/338/3189105//polri-Ka4i_large.jpg
Polisi Gandeng Ratusan Warga Cegah Kriminalitas di Pelabuhan Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188683//palestina-T8rK_large.jpg
Peristiwa 9 Desember: Pembantaian Rawagede hingga Intifadhah Pertama Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188450//john_lennon-wkTg_large.jpg
Peristiwa Bersejarah 8 Desember: Penembakan John Lennon hingga Revolusi Brunei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187413//viral-hf5m_large.jpg
Peristiwa 3 Desember: Perebutan Gedung Sate antara Sekutu dan Rakyat Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187167//aksi_212_di_monas-0Pp4_large.jpg
Peristiwa 2 Desember: Aksi 212 hingga Peluncuran Xbox 360 di Eropa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement