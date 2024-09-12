Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Humor Gus Dur: Kapan Timnas Indonesia Main di Piala Dunia

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |04:00 WIB
Humor Gus Dur: Kapan Timnas Indonesia Main di Piala Dunia
Gus Dur (Foto: istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan penggemar sepak bola. Gus Dur juga dikenal pribadi yang kerap melontarkan humor yang membuat orang tertawa terbahak-bahak.

Saah satunya adalah kisah tentang Timnas Indonesia bermain di Piala Dunia. Gus Dur kerap ditanya mengenai prediksi sepak bola karena dikenal mempunyai daya analisis yang tinggi mengenai pertandingan sepak bola.

Piala Dunia terakhir yang cukup mendapat perhatian Gus Dur adalah Piala Dunia 2006 di Jerman. Ketika Piala Dunia 2006 sudah mencapai beberapa pertandingan penyisihan grup, Gus Dur pun tak luput dari pertanyaan siapa kira-kira yang masuk final.

"Gus, yang masuk final kira-kira siapa ya?”, tanya seseorang.

"Ya, pokoknya kalau nggak Argentina, Jerman, Brasil, ya Prancis," jawab Gus Dur.

Dari salah satu negara yang disebutkan Gus Dur, Prancis mencapai final sebelum dikalahkan Italia lewat babak adu penalti. Namun, Piala Dunia 2006 berefek negatif bagi Gus Dur. Sebab Gus Dur menderita paru-paru basah karena sering begadang menyaksikan pertandingan turnamen empat tahunan itu.

Gus Dur memang terbilang jarang absen dalam menyaksikan gelaran Piala Dunia 2006 di Jerman. Gus Dur juga pernah menjadi komentator.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/337/3067513/pkb-u4sK_large.jpg
TAP MPR Pemberhentian Gus Dur Dicabut, Cak Imin: Beliau Guru Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/337/3061698/gus_dur-ydpx_large.jpg
Humor Gus Dur: Gaji Presiden Diberikan untuk Menteri Bersepatu Jelek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/337/3061840/gus_dur-axdW_large.jpg
6 Pernyataan Gus Dur Jadi Kenyataan, dari Jokowi Jadi Presiden hingga Ahok Jabat Gubernur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/337/3056641/gus_dur-T15K_large.jpg
Humor Gus Dur: Masak Sop Ceker untuk Kucing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/337/3054482/gus_dur-dm0r_large.jpg
Humor Gus Dur: Berebut Cium Tangan Sopir Dikira Kiai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/337/3052104/presiden_ri_ke_4_kh_abdurrahman_wahid_atau_akrab_disapa_gus_dur-HXyr_large.jpg
Gus Dur: PKB Itu Partai Konflik Berkepanjangan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement