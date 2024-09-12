Humor Gus Dur: Kapan Timnas Indonesia Main di Piala Dunia

JAKARTA - Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan penggemar sepak bola. Gus Dur juga dikenal pribadi yang kerap melontarkan humor yang membuat orang tertawa terbahak-bahak.

Saah satunya adalah kisah tentang Timnas Indonesia bermain di Piala Dunia. Gus Dur kerap ditanya mengenai prediksi sepak bola karena dikenal mempunyai daya analisis yang tinggi mengenai pertandingan sepak bola.

Piala Dunia terakhir yang cukup mendapat perhatian Gus Dur adalah Piala Dunia 2006 di Jerman. Ketika Piala Dunia 2006 sudah mencapai beberapa pertandingan penyisihan grup, Gus Dur pun tak luput dari pertanyaan siapa kira-kira yang masuk final.

"Gus, yang masuk final kira-kira siapa ya?”, tanya seseorang.

"Ya, pokoknya kalau nggak Argentina, Jerman, Brasil, ya Prancis," jawab Gus Dur.

Dari salah satu negara yang disebutkan Gus Dur, Prancis mencapai final sebelum dikalahkan Italia lewat babak adu penalti. Namun, Piala Dunia 2006 berefek negatif bagi Gus Dur. Sebab Gus Dur menderita paru-paru basah karena sering begadang menyaksikan pertandingan turnamen empat tahunan itu.

Gus Dur memang terbilang jarang absen dalam menyaksikan gelaran Piala Dunia 2006 di Jerman. Gus Dur juga pernah menjadi komentator.