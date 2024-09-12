Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pansel: 20 Capim dan 20 Calon Dewas KPK Lolos Tes Asesmen

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |03:24 WIB
Pansel: 20 Capim dan 20 Calon Dewas KPK Lolos Tes Asesmen
Pansel Capim KPK (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Panitia Seleksi (Pansel) mengumumkan sebanyak 40 orang yang lolos tes asesmen calon pimpinan (capim) dan calon Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun jabatan 2024-2029. Dari 40 orang yang lolos tersebut, masing-masing 20 orang lolos Capim KPK dan 20 calon Dewas KPK.

“Kami, Pansel, calon pimpinan dan dewas KPK akan menyampaikan hasil profil asesmen dan baik berupa hasil dari penyedia jasa asesmen dan juga hasil evaluasi kami terhadap masukan dari instansi negara dan masyarakat semua,” ujar Ketua Pansel Muhammad Yusuf Ateh, di Gedung Utama, Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (11/9/2024).

Ateh mengatakan bahwa tahapan profile asesmen telah digelar pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2024 lalu, yang diikuti oleh sebanyak 40 orang calon pimpinan dan 40 calon Dewas KPK.

“Jadi yang pertama yang kami sampaikan tahapan profil assessment seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas KPK masa jabatan 2024-2029 itu telah dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2024 yang diikuti oleh 40 orang calon pimpinan KPK dan 40 orang calon pimpinan dewan pengawas KPK,” kata Ateh.

Ateh mengatakan dari jumlah peserta profil assessment tersebut yang dinyatakan lulus masing-masing untuk Calon Pimpinan ada 20 orang dan Dewan Pengawas ada 20 orang. “Nah nama-nama peserta yang dinyatakan lulus ini akan diumumkan pada hari ini nanti jam 14.30 ya sekitar 14.30 melalui website Kementerian Setneg dan website Komisi Pemberantasan Korupsi.”

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Capim KPK Dewas KPK Pansel KPK KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068636/kpk-OsrY_large.jpg
Dewas Diminta Segera Usut Tuntas Laporan terhadap Alexander Marwata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/337/3068311/kpk-ZYuq_large.jpg
Diduga Bertemu Tersangka Gratifikasi, Alexander Marwata Dilaporkan ke Dewas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068023/kpk_tahan_tersangka_dugaan_korupsi_proyek_bandung_smart_city-3Yw0_large.jpg
KPK Ungkap Sekda Ema Sumarna Terima Rp1 Miliar di Kasus Proyek Bandung Smart City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068005/juru_bicara_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-c136_large.jpg
KPK Cegah 3 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Korupsi IUP di Kaltim 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/337/3068004/jubir_kpk_tessa_mahardhika_sugiarto-e0Ga_large.jpg
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Pengurusan Izin Usaha Pertambangan di Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/337/3066007/kpk-2OKX_large.jpg
PK Mardani Maming, Eks Penyidik KPK: Hakim Harus Tegas Jangan Ringankan Hukuman!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement