HOME NEWS NASIONAL

Soal Pertemuan Megawati dan Prabowo, Pramono: Komunikasi Berjalan dengan Baik

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |03:31 WIB
Pramono Anung (Foto: MPI)
Pramono Anung (Foto: MPI)
JAKARTA - Bakal calon Gubernur Jakarta yang juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung buka suara terkait dengan rencana pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto. Ia pun mengungkapkan bahwa komunikasi antara Prabowo dan Megawati hingga saat ini berjalan dengan baik.

"Nanti pada waktunya lah, tapi yang jelas komunikasinya berjalan dengan baik," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani angkat bicara ihwal isu tentang adanya rencana pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto usai pengumuman perolehan suara Pilpres 2024. 

Meski tidak merinci kapan waktunya, tapi Ketua DPR itu membuka kemungkinan adanya pertemuan tersebut. "Insyaallah (ada pertemuan)," kata Puan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/3/2024).

Kendati demikian, Puan tidak menjelaskan secara rinci kapan rencana pertemuan itu akan berlangsung. Dia hanya memberikan sinyal pertemuan itu ada.

Puan juga turut mengonfirmasi soal isu ini kepada Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad yang berada di sebelahnya. Dasco mengisyaratkan membenarkan apa yang dikatakan Puan. "Orang komunikasi tiap hari," ujar Dasco.

(Fakhrizal Fakhri )

      
