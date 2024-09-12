Wakasad Pimpin Upacara Penetapan Komcad 2024

BANJARBARU – Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi Revita memimpin Upacara Penetapan Komponen Cadangan (Komcad) Tahun 2024 di lapangan dr. Murdjani, Kalimantan Selatan, Rabu 11 September 2024. Sebanyak 500 personel Komcad dibentuk pada 2024.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Rabu tanggal 11 September 2024 pukul 08.15 WITA, Komponen Cadangan Matra Darat sejumlah 500 personel yang dibentuk pada Tahun 2024 secara resmi saya nyatakan ditetapkan,” kata Wakil KSAD saat memimpin upacara.

Dalam sambutannya Menhan Prabowo yang dibacakan oleh Wakasad menyampaikan rasa bangga, apresiasi dan terima kasih atas dedikasi serta komitmen para anggota Komcad untuk menjadi bagian dari komponen cadangan pertahanan negara guna mewujudkan pertahanan negara yang lebih kuat.

Potensi ancaman militer masih mungkin terjadi, Indonesia perlu menata dan memanfaatkan sumber daya nasional, termasuk sumber daya manusia, alam, buatan, serta sarana prasarana untuk kepentingan nasional dan pertahanan negara.

Sistem pertahanan negara di IKN menerapkan konsep pertahanan semesta atau total defence. Konsep ini didasarkan pada defensif aktif yang berarti pertahanan negara tidak untuk agresi tetapi untuk menangkal, mencegah, dan mengatasi ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan NKRI dan keselamatan bangsa. Strategi smart defense diterapkan dengan mensinergikan pertahanan militer maupun nirmiliter melalui teknologi mutakhir dan diplomasi.