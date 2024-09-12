Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bareskrim Bidik Tersangka Dugaan Penyelewengan Dana PON XXI Aceh-Sumut

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |11:46 WIB
Bareskrim Bidik Tersangka Dugaan Penyelewengan Dana PON XXI Aceh-Sumut
Bareskrim Bidik Tersangka Dugaan Penyelewengan Dana PON/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Barekrim Polri sedang mengusut dugaan penyelewengan dana penyelenggaraan PON XXI Aceh- Sumatera Utara (Sumut). Diketahui, salah satu venue yang digunakan belum layak dan penuh kubangan.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Barekrim Polri Kombes Arief Adiharsa mengatakan, pengusutan dilakukan setelah pihaknya menerima laporan terkait dugaan penyelewengan keuangan dalam kegiatan olahraga tersebut.

"Dalam konteks preventif dan memberikan asistensi agar kegiatan PON XXI terlaksana serta tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangannya. Terkait laporan, kita akan lakukan penelaahan dan klarifikasi terlebih dulu," kata Arief kepada wartawan, Kamis (12/9/2024).

Polri, kata Arief, juga telah berkoordinasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo terkait dugaan penyelewengan keuangan kegiatan PON itu.

Adapun koordinasi dilakukan melalui satgas pendampingan kegiatan PON XXI Aceh - Sumut yang terdiri dari Bareskrim Mabes Polri serta Polda jajaran.

"Untuk pendampingan dalam pengelolaan keuangan PON Kemenpora dari gabungan Tipidkor Bareskrim, Polda Aceh dan Polda SU (Sumatra Utara)," katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/337/3062744/kabag_penum_divisi_humas_polri_kombes_erdi_a_chaniago-Iore_large.jpg
Polri Minta Warga Lapor jika Temukan Dugaan Korupsi Dana PON XXI di Aceh-Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/337/3062729/polri-vuER_large.jpg
Dugaan Korupsi PON XXI Aceh-Sumut Mencuat Usai Atlet Keluhkan Fasilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/337/3062709/polri-8GzP_large.jpg
Polri Dalami Dugaan Korupsi PON XXI di Aceh-Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/43/3149699//pemprov_dki_jakarta_memberi_penghargaan_kepada_sejumlah_atlet_berprestasi_di_pon_xxi_aceh_sumut_2024-5Get_large.jpg
Cetak Rekor saat PON XXI Aceh-Sumut 2024, Atlet DKI Diganjar Penghargaan di HUT Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement