Jokowi Beri Pengarahan ke Pejabat TNI-Polri di IKN, Salah Satunya Bahas Pilkada

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan untuk melakukan pertemuan dan memberikan pengarahan kepada para pejabat TNI dan Polri yang akan digelar di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN) pada hari ini Kamis (12/9/2024).

"Hari ini kami akan dikumpulkan Presiden (Jokowi), TNI-Polri, mungkin ada ucapan-ucapan terima kasih dari beliau dan juga harapan-harapan beliau mungkin nanti ke depannya. Kami juga berbangga karena kebetulan kita dikumpulkannya di IKN," kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak kepada wartawan.

Maruli mengatakan bahwa dalam pengarahan tersebut salah satu yang bakal dibahas oleh Presiden Jokowi yakni mengenai Pilkada serentak 2024.

"Ya mungkin salah satunya itu (Pilkada). Nanti kita juga belum tahu apa yang mau disampaikan, tapi secara umum mungkin di masa-masa terakhir ini beliau mau menyampaikan sesuatu. Itu dan harapan-harapan mungkin ke depan," kata Maruli.

Maruli mengungkapkan bahwa baru 30 persen pejabat TNI dan Polri juga baru lihat secara langsung progres pembangunan di IKN.

"Ya ini kan Baik sekali, jadi sekarang seluruh unsur komandan, para asisten bisa lihat. Karena ini mungkin yang baru lihat 30 persen lah yang baru lihat IKN. Yang lain masih pada belum lihat. Nah sekarang kalau sudah lihat, mereka juga diharapkan bisa jadi orang-orang yang bisa menjelaskan bagaimana kondisi di sini. Itu kira-kira," kata Maruli.

Maruli juga bercerita bahwa dirinya juga sempat mendampingi Presiden Jokowi ingin melakukan survei sebelum pembangunan IKN di mulai.

"Jadi saya juga kebetulan saya dulu yang mendampingi beliau pada saat survei-survei awal. Karena dulu masih lumpur semua di sini dan sekarang sudah jadi luar biasa. Jadi itu walaupun saya cuma bagian jaga-jaga tapi ada kebanggaan tersendiri lah. Jadi IKN jadi sedemikian megah, mudah-mudahan bisa lancar sampai dengan bisa digunakan," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), pada Kamis, 12 September 2024.