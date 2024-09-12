Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gerebek Pabrik Uang Palsu Rp1,2 M di Bekasi, Bareskrim Tangkap 10 Tersangka

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |13:23 WIB
Gerebek Pabrik Uang Palsu Rp1,2 M di Bekasi, Bareskrim Tangkap 10 Tersangka
Penampakan Uang Palsu Miliaran yang Disita Bareskrim Polri. Foto: IST.
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri menangkap 10 tersangka kasus dugaan tindak pidana pembuatan uang palsu (upal). Hal ini terkait dengan penggerebekan terhadap sebuah pabrik di Bekasi, pada beberapa waktu lalu. 

Dalam penggerebekan itu, pabrik pembuatan uang palsu itu berkedok sebagai lokasi percetakan. Dari hasil operasi penindakan itu, Bareskrim menyita senilai Rp1,2 miliar pecahan Rp100 ribuan. 

“Telah dilakukan penangkapan 10 tersangka,” kata Dir Tipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf saat dihubungi awak media, Jakarta, Kamis (12/9/2024). 

Dalam hal ini, ke-10 tersangka itu memiliki peran yang berbeda-beda, yakni, SUR yang berperan sebagai pemilik, TS sebagai pemilik dan menerima orderan, SB sebagai karyawan yang memotong uang palsu, kemudian IL, AS, MFA, EM, SUD, dan JR yang berperan sebagai perantara.

Disisi lain, Kasubdit IV Dit Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Andri S menyebut bahwa, jajarannya menyita barang bukti uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 12.000 lembar.

"Barang bukti uang rupiah palsu pecahan Rp 100 ribu sebanyak 12.000 lembar. Untuk uang palsu tersebut tidak bisa dikonversi ke dalam rupiah karena tidak ada nilainya," ujar Andri.

Lebih lanjut, Andri mengatakan para tersangka mencetak uang palsu tersebut di tempat percetakan tersebut.

"TKP percetakan tersebut bukan sebagai kedok, tetapi memang digunakan oleh para tersangka untuk melakukan percetakan uang palsu," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/525/3065886/uang_palsu-654c_large.jpg
Polisi Gerebek Pabrik Uang Dolar Palsu di Majalengka, 4 Orang Diringkus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/337/3062250/uang_palsu-QaVE_large.jpg
5 Fakta Pelaku Pabrik Uang Palsu Rp1,2 Miliar Dijual Rp300 Juta di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/338/3062194/penipuan-irwK_large.jpg
10 Tersangka Uang Palsu di Bekasi Terancam 10-15 Tahun Penjara dan Denda Rp50 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/338/3062062/uang_palsu-qkGd_large.jpg
Viral Diduga Pelajar Top Up Pakai Uang Palsu di Konter Pulsa Cilodong Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/337/3062043/penampakan_uang_palsu_senilai_miliaran-dmMY_large.jpeg
Begini Penampakan Miliaran Uang Palsu yang Disita Bareskrim di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/338/3060048/garis_polisi-Ez4b_large.jpg
Bareskrim Gerebek Pabrik Uang Palsu Miliaran Berkedok Percetakan di Bekasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement