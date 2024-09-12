Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Nyoman Sukena Terancam 5 Tahun Penjara karena Pelihara Landak Jawa

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |13:24 WIB
Kisah Nyoman Sukena Terancam 5 Tahun Penjara karena Pelihara Landak Jawa
Sukena Ditangkap karena Pelihara Landak Jawa/ist
A
A
A

JAKARTA – Warga Desa Bongkasa Pertiwi, Badung, Bali, I Nyoman Sukena didakwa melanggar Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.  Ia terancam hukuman penjara lima tahun dan denda sebesar Rp100 juta.

Sukena ditangkap Ditreskrimsus Polda Bali pada 4 Maret 2024 silam. Dia kedapatan memelihara empat ekor landak Jawa (Hystrix javanica), yang merupakan spesies satwa dilindungi.  

Kisah Sukena ini viral di media sosial, karena dia menangis histeris saat akan menjalani persidangan. Dia memakai berbaju putih dan rompi tahanan dengan tangan diborgol berjalan sambil diiringi beberapa petugas kejaksaan.

Sukena mengaku bahwa landak jawa yang dipeliharanya hewan yang dilindungi. Belakangan diketahui bahwa landak jawa itu adalah milik mertuanya.

Landak Jawa termasuk hewan dengan status konservasi yang terancam punah akibat perburuan liar dan hilangnya habitat alami mereka. Pada 2016 Landak Jawa masuk dalam daftar merah spesies terancam punah International Union for Conservation of Nature (IUCN) dan terdaftar sebagai Least Concern.

Pengamat hukum, Hardjuno Wiwoho mengkritisi keadilan yang belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat kecil. Hal itu tercermin dari kasus yang menimpa I Nyoman Sukena di Bali yang terancam lima tahun penjara buntut memelihara hewan dilindungi berupa landak Jawa.

“Penegakan hukum seringkali timpang bagi rakyat kecil dan lebih kuat berpihak kepada mereka yang dekat dengan kekuasaan dan uang,” kata Hardjuno di Jakarta, Kamis (12/9/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Landak Jawa Viral Nyoman Sukena
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/629/3190967//viral-bDlo_large.jpg
Viral! Suami di Jepang Selingkuh 520 Kali, Tapi Sang Istri Justru Terinspirasi Jadikan Komik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/629/3190956//ayu-lLv7_large.jpg
Viral Lirik Lagu Ya Allah Lindungi Bilqis dari Ayu Ting Ting, Ternyata Ini Awal Mulanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/194/3190910//jule_aya-sKOR_large.jpg
Adu Gaya Aliyah Balqis dengan Jule yang Diduga Terlibat Isu Perselingkuhan dengan Kekasih Sahabatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/612/3190898//viral-4Ldr_large.jpg
Viral! Perempuan di Jepang Pilih Menikah dengan AI usai Putus dengan Tunangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/612/3190730//jennifer_coppen-Lpil_large.jpg
Jennifer Coppen Tantang Jule Adu Boxing, Netizen: Nanti Jambak-jambakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/612/3190728//aya-DOBA_large.jpg
Profil dan Potret Aya Alias Aliyah Balqis, Selebgram Asal Malaysia yang Bongkar Perselingkuhan Yuka–Jule
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement