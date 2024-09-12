Menkominfo soal Pemilik Akun Fufufafa: Kalau Tahu Kita Umumin

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan mengumumkan siapa pemilik akun Kaskus Fufufafa sebenarnya setelah sebelumnya akun tersebut diduga milik Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dia bilang, informasi terkait pemilik akun Fufufafa akan diumumkan setelah pihaknya telah menemukan identitas pemilik akun tersebut.

“Nanti diumumin, kalau tahu siapa yang punya, nanti kita umumin. Tapi yang pasti bukan punya Mas Gibran,” kata Budi Arie di Kantor Kominfo, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Dia mengatakan pihaknya mengetahui akun tersebut bukan milik Gibran setelah melakukan penelusuran. Kendati begitu, dia masih belum mengungkap siapa pemilik akun tersebut.

Dia menegaskan bahwa akun Fufufafa bukan milik Gibran. Ia menilai, isu tersebut merupakan upaya adu domba.

“Bukan, bukan (bukan puny Gibran). Itu upaya mengadu domba,” jelas dia.

Sebelumnya, Budi Arie Setiadi mengklaim akun Kaskus Fufufafa yang sering menulis komentar bernada negatif kepada Prabowo Subianto bukan milik Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka. Diketahui, Fufufafa masih trending topic di media sosial X (sebelumnya Twitter).

"Bukanlah, bukan (akun Gibran)," kata Budi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa.