Jokowi Cerita Diminta Kapolri dan Panglima Beri Arahan ke Pejabat TNI-Polri di IKN

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan kepada para pejabat TNI dan Polri yang digelar di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN) pada hari ini Kamis (12/9/2024).

Pada awal sambutan, Kepala Negara mengucapkan selamat datang di IKN kepada para pejabat. Menurutnya, mereka yang hadir senang karena acara digelar di IKN.

"Saya melihat yang hadir disini wajahnya cerah semuanya. Selamat datang di Ibu Kota Negara Nusantara," kata Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi bercerita bahwa tiga minggu lalu dirinya diminta oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengumpulkan para pejabat TNI dan Polri dan memberikan pengarahan di IKN.

"Tiga minggu yang lalu panglima TNI dan Kapolri menyampaikan pak kami ingin mengumpulkan Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim dan Kapolres dari seluruh tanah air," kata Jokowi.

Lantas Jokowi menanyakan tempat berkumpulnya para pejabat tersebut apakah di Jakarta atau dimana. Panglima TNI dan Kapolri kompak menjawab di IKN.

"Saya sampaikan saya tanya di Jakarta? Enda pak, kalau bisa di IKN. Kenapa ingin di IKN?

Karena anu pak banyak yang belum tahu pak IKN, hanya lihat di tv, lihat di YouTube lihat di video, inipingin lihat aslinya seperti apa," kata Jokowi.