Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

230 Eks Teroris Jamaah Islamiyah Bubarkan Diri, Seluruh Senjata Diserahkan ke Densus 88

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |19:00 WIB
230 Eks Teroris Jamaah Islamiyah Bubarkan Diri, Seluruh Senjata Diserahkan ke Densus 88
230 Eks Teroris Jamaah Islamiyah Bubarkan Diri/Okezone
A
A
A

SEMARANG – Sebanyak 230 anggota Jamaah Islamiyah (JI) khususnya dari bidang intelijen, hubungan internasional hingga sasana sepakat mencabut baiat dari kelompok lamanya dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini dilakukan di sebuah tempat di Kabupaten Semarang, Kamis (12/9/2024).

Mereka berangkat dari berbagai tempat di Indonesia, di antaranya; dari Provinsi Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Surabaya, Jawa Timur.

“Ini sudah ke 33 kali, kami menyelenggarakan acara seperti ini, prinsipnya kami ingin membangun kesamaan mindset, sikap mental dan moral, kemudian berharap ke depan tidak ada lagi perbedaan di antara bekas anggota Al Jamaah Al Islamiyah,” ujar Abdullah Ansori, tokoh senior JI yang hadir pada kegiatan itu. 

Abu Fatih – panggilan akrabnya – mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan pada 30 Juni 2024 di mana para tokoh senior JI sepakat membubarkan JI dan kembali ke NKRI, saat di Bogor, Jawa Barat.

Abu Fatih yang merupakan mantan Ketua Mantiqi 2 JI, mengemukakan kegiatan pembubaran dan rangkaiannya merupakan hasil konsolidasi yang dilakukan amir JI terakhir yakni Para Wijayanto. Para Wijayanto yang merupakan lulusan Undip dan sempat bekerja sebagai petinggi di perusahaan pelat merah itu kini masih ditahan menjalani pidana atas kasus terorismenya.

“Beliau sampaikan (anggota) ada 6.000 orang, kalau ini deklarasi dukungan pembubaran mungkin sudah 5.400 atau 5.500 orang mendukung (anggota JI lepas baiat dan membubarkan diri) secara nasional. Sampai kapan? Kami belum tahu persis, kami ikuti arahan Kadensus khususnya, beliau ingin lebih tahu kesolidan kami,” sambungnya. 

Kegiatan itu, kata Abu Fatih, diawali dari 2 perwira menengah Densus 88 berpangkat Kombes pada tahun 2021 mengajaknya berdialog. Dimulai dari permintaah agar Abu Fatih membuat pernyataan keluar dari JI. 

“Saya bertanya apakah ini saya harus murtad dari Islam, itu yang bertanya 2 Kombes. Satu di Gorontalo sekarang, satu di Jogja sekarang. Beliau jawab tegas tidak,” kisah pria asli Kudus itu.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/337/3061038/teroris-HkrY_large.jpg
Peristiwa 11 September: Tragedi Kelam Serangan Teroris ke Gedung Kembar WTC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059580/polri_rilis_kasus_teror_terhadap_paus_fransiskus-IbFH_large.jpg
Begini Isi Teror Terhadap Paus Fransiskus dari 7 Orang yang Ditangkap Densus 88 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059548/juru_bicara_densus_88_antiteror_kombes_aswin_siregar-Zniw_large.jpg
Densus 88 Temukan Bendera ISIS Saat Tangkap Pelaku Teror Kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/337/3059540/personel_densus_88_antiteror_polri_tangkap_teroris-wyFr_large.jpg
Densus 88 Ungkap 1 Pelaku Teror Kedatangan Paus Fransiskus Berbaiat ke ISIS 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/338/3058283/tkp_penangkapan_teroris_di_bekasi-VpeM_large.jpg
Densus 88 Ternyata Tangkap 2 Teroris di Bekasi, Salah Satunya Pedagang Donat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/338/3058253/tkp_penangkapan_teroris_di_bekasi-dK6T_large.jpg
Tersangka Teroris di Bekasi Sudah Diintai Sejak Dua Bulan Lalu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement