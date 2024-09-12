Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Pimpin Sidang Kabinet di Istana Garuda IKN Besok, Wapres Maruf Hadir

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |19:12 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada besok Jumat (13/9/2024). Diketahui Jokowi sudah mulai berkantor di IKN jelang lengser.

"Hari kedua di IKN, besok Bapak Presiden akan memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda IKN pukul 09.00 WITA," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dalam keterangannya, Kamis (12/9/2024).

Yusuf mengungkapkan pada sidang tersebut juga akan dihadiri Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan menteri kabinet. "Iya, Wakil Presiden dan para Menteri akan hadir," kata Yusuf.

Setelah sidang, kata Yusuf, Presiden Jokowi akan meresmikan beberapa infrastruktur salah satunya Hotel Nusantara.

"Kemudian setelah itu kegiatan Beliau antara lain akan meresmikan Hotel Nusantara, Swissotel dan groundbreaking mall duty free Nusantara di IKN,"pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi kembali berkantor di IKN pada hari ini Kamis (12/9). Pada hari ini Jokowi memberikan arahan kepada para pejabat TNI dan Polri Tahun 2024 yang digelar di Istana Negara, IKN.

Dalam arahannya, Jokowi meminta TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas keamanan menjelang pelantikan presiden terpilih dan Pilkada serentak 2024.

 

