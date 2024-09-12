Kemeriahan Konser Bruno Mars di Jakarta, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

JAKARTA - Di tengah penampilannya yang energik, teriakan 'Aku Kangen Kamu Sayang' yang dilontarkan Bruno Mars menggunakan Bahasa Indonesia, langsung disambut teriakan penonton.

Penampilan Bruno Mars di Jakarta Internasional Stadium menghipnotis para penggemarnya. Sejumlah lagu hits dibawakan Bruno Mars mulai dari Thats What I Like, It Will Rain hingga Versace On The Floor.

Konser Bruno Mars di Jakarta ini akan digelar selama tiga hari yang dilanjutkan pada jumat dan sabtu besok.

Selain itu, Okezone Updates juga menghadirkan informasi dari hiburan, yakni Linkin Park yang akan kembali eksis dengan formasi baru. Linkin Park berencana mengadakan konser tur, dan merilis album terbaru dengan masuknya dua personil baru. Semua informasi ini bisa Anda saksikan di Okezone Updates dengan Channel Okezone TV, Jumat (12/9/2024), pukul 21.00 WIB.

(Qur'anul Hidayat)