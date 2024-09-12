Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemeriahan Konser Bruno Mars di Jakarta, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |20:06 WIB
Kemeriahan Konser Bruno Mars di Jakarta, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
Bruno Mars. (Foto: Okezone Updates)
A
A
A

JAKARTA - Di tengah penampilannya yang energik, teriakan 'Aku Kangen Kamu Sayang' yang dilontarkan Bruno Mars menggunakan Bahasa Indonesia, langsung disambut teriakan penonton.

Penampilan Bruno Mars di Jakarta Internasional Stadium menghipnotis para penggemarnya. Sejumlah lagu hits dibawakan Bruno Mars mulai dari Thats What I Like, It Will Rain hingga Versace On The Floor.

Konser Bruno Mars di Jakarta ini akan digelar selama tiga hari yang dilanjutkan pada jumat dan sabtu besok.

Selain itu, Okezone Updates juga menghadirkan informasi dari hiburan, yakni Linkin Park yang akan kembali eksis dengan formasi baru. Linkin Park berencana mengadakan konser tur, dan merilis album terbaru dengan masuknya dua personil baru. Semua informasi ini bisa Anda saksikan di Okezone Updates dengan Channel Okezone TV, Jumat (12/9/2024), pukul 21.00 WIB.

Berita menarik lainnya bisa Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, YouTube Okezone dan Streaming di http://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan Sampai Kelewat ya!

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/25/3174228//maria_carey-Yw8n_large.jpg
Siap Konser, Mariah Carey Terpukau Lihat Ondel-Ondel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/340/3164045//anggota_dprd_kabupaten_pegunungan_bintang_dari_partai_perindo_dedenip_jefrin_singpanki-esE0_large.jpg
Legislator Perindo Dedenip Jefrin Gelar Konser Musik untuk Dorong Kreativitas Pemuda Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155638//bruno_mars_dan_rose_blackpink-WjOt_large.jpg
Bruno Mars Singgung soal Utang usai Duet dengan Rose di Konser BLACKPINK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/612/3149889//patricia-8rGe_large.jpg
Patricia Gouw Bela-belain Pumping ASI saat Nonton Konser, Tuai Pro dan Kontra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/612/3145993//viral_pungut_makanan-jvIK_large.jpg
Wanita Ini Viral karena Pungut Makanan dan Air di Tempat Konser, Netizen: Daripada Mubazir 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/612/3143146//patricia_gouw-ftzP_large.jpg
Viral Patricia Gouw Nonton Konser Sambil Pumping ASI, Netizen: Steril Enggak Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement