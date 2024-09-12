Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Niat Awal Nyalon Wali Kota Bandung, Ronal Surapradja Terkejut Dicalonkan Cawagub Jabar

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |20:58 WIB
JAKARTA - Bakal Calon Gubernur Jawa Barat, Ronal Surapradja mengaku terkejut saat dicalonkan oleh PDIP Perjuangan (PDIP) untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2024.

Sebab, niat awal dirinya maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 ini adalah sebagai calon wali Kota Bandung.

"Kaget karena memang saya rencananya kalau niat dari awal pengen jadi wali Kota Bandung," ucap Ronal saat hadir dalam acara 'Artis "Nyalon" Pilkada, Bisa Apa?' di iNews, Kamis (12/9/2024).

Ronal mengatakan, alasannya ingin maju di Pilkada Kota Bandung 2024 lantaran kota tersebut merupakan daerah kelahirannya dan menjadi kota yang sangat dicintainya. 

Di samping itu, dirinya pun ingin berkarier dalam dunia politik dari tingkatan paling bawah.

"Bandung kota kelahiran saya, kota yang paling saya cintai, jadi belajar kalau pun iya dari tingkat dua, naik tingkat satu kemudian nasional," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
