Profil Peter Gontha, Mantan Dubes RI untuk Polandia yang Kritik Naturalisasi Timnas Indonesia

JAKARTA - Publik media sosial dihebohkan dengan pernyataan Mantan Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia (RI) untuk Polandia periode 2014-2019, Peter Gontha.

Ia mengaku malu karena Timnas Indonesia kini mayoritas diperkuat pemain berdarah campuran. Bahkan ia mengaku mengusir salah satu teman asingnya yang menyebut sepakbola Indonesia bisa sukses karena pemain Naturalisasi.

Namun siapa sebenarnya Peter F Gontha? Berikut profilnya yang dikutip dari berbagai sumber.

Peter Frans Gontha lahir 4 Mei 1948. Ia adalah salah satu pengusaha yang sukses di Indonesia.

Putra pasangan V. Willem Gontha dan Alice ini memulai kariernya dari bawah. Ia pernah bekerja sebagai awak kapal pesiar Holland-American Line yang berpusat di Belanda dan rutenya trans-Atlantik, mendapat beasiswa belajar akunting di Praehap Institute Belanda dari Shell, lalu meniti karier di Citibank New York dan akhirnya menjadi Vice President American Express Bank untuk Asia.

Selama kuliah, untuk tetap bisa hidup dia bekerja sebagai sopir taksi, pelayan restoran, kelasi, hingga menjadi pembersih karat kapal. Sampai akhirnya sekarang ini telah banyak perusahaan yang didirikannya.

Peter F. Gontha mulai menjadi selebritas setelah penampilannya sebagai 'bos' di acara realitas The Apprentice Indonesia.

Berkat acara itu pula melekat julukan sebagai ”Donald Trump Indonesia”, mengikuti nama multijutawan Donald Trump sebagai pembuat versi asli ”The Apprentice”.

Peter F Gontha didaulat untuk menjadi CEO dalam The Apprentice Indonesia, karena dia dianggap sosok seorang businessman yang mempunyai kredibilitas tinggi dan mempunyai gaya hidup yang sesuai dengan kesuksesan yang telah diraihnya.