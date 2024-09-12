Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Negara Diminta Kelola Proyek Strategis Nasional karena Banyak Kasus Lahan

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |21:28 WIB
Negara Diminta Kelola Proyek Strategis Nasional karena Banyak Kasus Lahan
Dialog publik Proyek Strategis Nasional (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat miris melihat banyaknya kasus penyerobotan tanah rakyat secara sepihak oleh investor swasta dengan dalih untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Untuk itu, ia mengusulkan agar seluruh PSN dikelola negara melalui Badan Otorita.

"Kalau dikelola oleh negara, rakyat tidak perlu digusur tetapi dilibatkan dalam pengelolaan PSN melalui simbiosis mutualisme," kata Jumhur dalam keterangannya, Kamis (12/9/2024).

Menurut Jumhur, sebagai proyek strategis PSN mestinya dikelola oleh negara melalui Badan Otorita bukan swasta, sehingga orientasinya tidak keuntungan semata tetapi bagaimana memberdayakan masyarakat melalui aset-asetnya.

"PSN bisa jalan tetapi dengan keberagaman sehingga rakyat bisa hidup, petani tidak kehilangan tanahnya, dan negara juga tidak dirugikan," pungkasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemerintah Kasus Lahan PSN
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187606//mensesneg_prasetyo_hadi-jO6I_large.jpg
Istana Tegaskan Pemerintah Sanggup Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/320/3187243//rupiah-FVG4_large.jpg
Bank Jakarta Salurkan 100 Persen Dana Pemerintah Rp1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186619//pemerintah-dRqz_large.jpg
Wamen Stella: Negara Sangat Membutuhkan Orang yang Dapat Lahirkan Inovasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185630//pemerintah-SQmj_large.jpg
Pemerintah Soroti Lemahnya Kelembagaan Petani yang Hambat Efisiensi Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185268//pemerintah-MoY5_large.jpg
Gelar Kemah Lintas Agama, Pemerintah Perkuat Kerukunan Bangsa Lewat Peran Pemuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/470/3182593//pramono-lTqA_large.jpg
Usai Bertemu Airlangga, Pramono Usul Kota Tua dan RS Sumber Waras Jadi Proyek Strategis Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement