INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ini Hasil Survei Peta Kekuatan Elektoral Dua Paslon di Pilkada Kaltim

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |21:34 WIB
Ini Hasil Survei Peta Kekuatan Elektoral Dua Paslon di Pilkada Kaltim
Ilustrasi
A
A
A

JAKARTA - Dua pasangan calon gubernur dan Wakil gubernur telah mendaftar ke KPU Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mengikuti Pilgub Kaltim pada Pilkada serentak 2024. Mereka adalah petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi dan penantangnya, Rudy Mas'ud-Seno Aji. 

Pertarungan Pilgub di Kaltim  itu menjadi salah satu pilkada yang strategis di Indonesia pada 2024 ini. Pasalnya wilayah provinsi itu bakal menjadi sentral pemerintahan Indonesia ketika ibu kota negara resmi dari Jakarta di Jawa ke Ibukota Nusantara.

Perihal ini, lembaga survei Panel Survei Indonesia (PSI) menggelar survei bursa calon gubernur dan wakil gubernur pilkada Kaltim. Pengambilan data lapangan mulai 30 Agustus sd 8 September 2024. Menggunakan 1.600 responden yang tersebar di seluruh kabupaten /Kota di Kaltim yang terdistribusi secara proporsional. 

"Metodologi yang digunakan adalah multi stage random sampling dengan margin of error (toleransi kesalahan) sebesar 2,45% dengan Tingkat kepercayaan 95%," kata  Direktur Eksekutif PSI Mahendra Zaini dalam keterangannya, Kamis (12/9/2024).

Mahendra menyatakan, hasil survei dari kekuatan elektoral dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim menemukan bahwa Pasangan Calon (Paslon)?Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud -Seno Aji diprediksi akan menang telak dari lawannya pasangan cagub-cawagub Petahana Isran Noor - Hadi Mulyadi apabila pemilihan dilakukan saat ini. 

"Hasil Survei dengan pertanyaan terbuka menunjukan masyarakat yang memberikan pilihan secara Top of Mind pada pasangan Rudi Mas'ud - Seno Aji sebanyak 51,6%. Kemudian sebanyak 30,1% memberikan pada pasangan petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi dan yang tidak memberikan pilihan sebanyak 18,3%," kata Mahendra.

Sementara hasil survei dengan pertanyaan terbuka menunjukan masyarakat yang memberikan pilihan secara Top of Mind pada pasangan Rudi Mas'ud - Seno Aji sebanyak 51,6%. Kemudian sebanyak 30,1% memberikan pada pasangan petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi dan yang tidak memberikan pilihan sebanyak 18,3% 

 

Halaman:
1 2
      
