Pimpinan KPK Ngaku Sulit Temui Presiden Jokowi

BOGOR - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, Nawawi Pomolango menyatakan pihaknya sulit bertemu dengan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, hal itu setidaknya dalam lima tahun terakhir ini.

"Saya pernah bercanda dengan Pak Alex, saya kirimi satu link pemberitaan. 'Pak Alex, lebih mudah Ormas ya ketemu Pak Presiden daripada pimpinan KPK', lima tahun kami di sana, tidak pernah sekalipun kami diundang untuk membicarakan KPK," kata Nawawi dalam diskusi bertajuk 'Bertahan Arungi Gelombang' di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/9/2024).

"Terserah kalian artinya ini, menafsirkan apa. Seorang pemimpin negara tidak pernah mengundang," sambungnya.

Nawawi menyebutkan, pimpinan pun mengaku pernah meminta untuk bertemu dengan orang nomor satu di Indonesia itu. Namun, permintaannya hanya sekali direalisasi.

"Kami itu ada beberapa kali mengajukan permohonan untuk menghadap, satu kali aja itu dipenuhi kaitannya dengan rencana penyelenggaraan Hakordia, pada waktu itu, satu kali," ujarnya.