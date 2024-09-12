Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Bahlil: Mau Berapa Jumlahnya Kita Lihat Saja

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |22:26 WIB
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Bahlil: Mau Berapa Jumlahnya Kita Lihat Saja
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia (foto; Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia angkat bicara soal isu format kabinet pemerintahan Prabowo Subianto yang tengah menjadi perbincangan belakangan ini. Dia menegaskan, jika Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk menentukannya.

"Yang pertama untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih," kata Bahlil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Oleh karena itu, ia meminta kepada semua pihak untuk bersabar menunggu apa yang menjadi keputusan Prabowo terkait format kabinetnya. Ia meyakini, saat ini Prabowo tengah memikirkan itu secara matang dan penuh pertimbangan.

"Mau berapa jumlahnya kita liat saja, dan saya yakinkan bahwa pasti pak Prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan peundang-undangan," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
