INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

20 Nama Lolos Seleksi Pimpinan KPK, Perindo Harap Presiden dan DPR Tidak Salah Pilih

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |22:46 WIB
20 Nama Lolos Seleksi Pimpinan KPK, Perindo Harap Presiden dan DPR Tidak Salah Pilih
Ketua DPP Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama S Langkun (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA -  Panitia Seleksi (Pansel) mengumumkan sebanyak 40 orang yang lolos tes asesmen calon pimpinan (capim) dan calon Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun jabatan 2024-2029. Dari 40 orang yang lolos tersebut, masing-masing 20 orang lolos Capim KPK dan 20 calon Dewas KPK.

Ketua DPP Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama S Langkun mengatakan, nasib KPK akan sangat tergantung dari hasil seleksi pimpinan KPK yang sedang berlangsung saat ini. 

"Kami berharap, calon pimpinan KPK yang yang terpilih adalah figur-figur yang minim catatan negatifnya, dan sudah teruji komitmennya pada gerakan pemberantasan korupsi," kata Tama dalam keterangannya, Kamis (12/9/2024).

Diketahui, panitia seleksi KPK telah mengumumkan 20 nama capim KPK yang lolos. Tahapan selanjutnya, Presiden akan menyerahkan nama dua kali dari yang dibutuhkan ke DPR. 

"Artinya, akan ada 10 nama yang akan lolos ke tahap selanjutnya. Untuk mendapatkan yang terbaik, selain pengalaman terkait seluk - beluk penindakan," sambungnya.

 

Topik Artikel :
Dewas KPK Perindo Capim KPK KPK
