HOME NEWS NASIONAL

Silaturahmi Kebangsaan di Hamburg, Diaspora Diminta Jaga Persatuan dengan Hayati Pancasila

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 12 September 2024 |23:10 WIB
Silaturahmi Kebangsaan di Hamburg, Diaspora Diminta Jaga Persatuan dengan Hayati Pancasila
BPIP dan MPR di Hamburg Jerman (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah mengajak masyarakat Indonesia di Hamburg Jerman untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia di tanah rantau dengan menghayati dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila. 

Hal itu disampaikan pada acara “Silaturahmi Kebangsaan: Merawat Kebhinekaan untuk Persatuan Masyarakat Indonesia di Jerman” yang diadakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) dan dihadiri 60 orang perwakilan diaspora, pada Kamis (12/9/2024). 

Basarah menjelaskan, Pancasila untuk pertama kali disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Penerima penghargaan Democracy Award tahun 2020 dari Media Moeslem Choice Network ini juga menjelaskan fungsi Pancasila sebagai falsafah negara, ideologi negara, dasar dan sumber hukum.

“Para Founding Parents kita telah bersama-sama memikirkan dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang BPUPK. Ini artinya, bagaimana negara bangsa-Indonesia ini dibangun di atas fondasi kokoh ideologi Pancasila sebagai dasar negara,” kata Basarah dalam keterangannya.

Ia menegaskan, bahwa Pancasila adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia yang sudah final dan tidak bisa dirubah oleh siapapun dan sampai kapanpun. 

“Sebab kalau mengubah atau membubarkan Pancasila, sama saja dengan membubarkan negara kesatuan Indonesia,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Topik Artikel :
Diaspora Indonesia MPR RI BPIP
Telusuri berita news lainnya
