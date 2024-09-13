Gempa M3,0 Guncang Bone Bolango Gorontalo

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,0 mengguncang wilayah Bone Bolango, Gorontalo, pada Jumat 13 September 2024, sekira pukul 04.01 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X/Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 0.06 Lintang Selatan - 122.98 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.0, 13-Sep-2024 04:01:42WIB, Lok:0.06LS, 122.98BT (68 km BaratDaya BONEBOLANGO-GORONTALO), Kedlmn:133 Km," tulis BMKG.

Hingga saat ini belum diketahui dampak dari gempa tersebut.

"Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tutupnya.

(Awaludin)