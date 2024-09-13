Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Akhir Masa Jabatan, Wapres Maruf Bersyukur Kepercayaan Masyarakat Masih Tinggi

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |11:21 WIB
Akhir Masa Jabatan, Wapres Maruf Bersyukur Kepercayaan Masyarakat Masih Tinggi
Wapres Maruf Amin. (Foto: BPMI Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengaku gembira telah melaksanakan tugas sebagai orang nomor dua di Indonesia dengan hasil yang maksimal. Apalagi, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang dipimpinnya bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tetap tinggi.

Meskipun, Wapres Ma’ruf mengakui ada kekurangan namun secara keseluruhan program yang telah dijalankan bisa berjalan dengan baik.

“Wah, saya kira sangat gembira lah, karena kerja sama kita bagus, hasil-hasil juga yang dicapai juga maksimal, dan kepercayaan masyarakat juga tetap tinggi, kepuasan masyarakat, bahwa ada kekurangan-kekurangan saya kira itu pasti ada. Tapi secara keseluruhan, Alhamdulillah berjalan dengan baik,” ujar Wapres usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (13/9/2024).

Wapres juga menyebut saat ini masih ada beberapa bidang ekonomi hingga regulasi yang masih harus diselesaikan menjelang akhir kepemimpinannya dengan Presiden Jokowi.

“Ya, saya kira hal-hal yang memang sudah semua direncanakan. Semua bidang, ada ekonomi, ada regulasi-regulasi yang masih perlu diselesaikan. Dan semuanya sudah menjadi program yang berjalan,” kata Wapres.

Lebih lanjut, Wapres mengatakan bahwa semua program yang telah direncanakan selama lima tahun pemerintahannya telah berjalan. Namun, ada beberapa program yang harus dialihkan kepada pemerintahan baru. “Dan ada hal-hal yang harus dialihkan ke pemerintah yang baru,” pungkasnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
