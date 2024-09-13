Selamat! 12 Kolonel TNI AD Pecah Bintang, 6 Perwira Berasal dari Pasukan Elite

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan rotasi dan mutasi sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI. Sebanyak 130 jenderal TNI dari tiga matra mendapatkan promosi dan mutasi

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1080/IX/2024 tanggal 11 September 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

“Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 130 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari: 68 Pati TNI AD, 39 Pati TNI AL, dan 23 Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto dalam keterangan tertulis, di Jakarta, dikutip Jumat (13/9/2024).

Dalam daftar 130 Pati TNI yang naik pangkat, 68 diantaranya berasal dari TNI AD. Dari keseluruhan, terdapat 12 jenderal baru yang naik pangkat dari Kolonel menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI. Enam diantaranya berasal dari Korps Infanteri.

Berikut ini 12 Kolonel TNI AD yang resmi menyandang bintang satu di pundaknya atau Brigen:

1.Kolonel Inf Herlambang Bayu Kusuma, dari Paban V/Inteltek Sintelad menjadi Asintel Kaskogabwilhan III.

2.Kolonel Inf Hanryan Indrawira, dari Waaspers Panglima TNI menjadi Waaspers Panglima TNI.

3.Kolonel Inf Waston Purba, dari Pamen Ahli Bid. Taktik dan Strategi Seskoad menjadi Pa Sahli Tk. II Ekku Sahli Bid.

4.Kolonel Kav Mitro Prihantoro, dari Kepala Pusat Penelitian Keamanan Nasional dan MIPA Militer LP2M Unhan menjadi Wakil Dekan Bid. Akademik dan Mahasiswa Fakultas Kamnas Unhan.

5.Kolonel Inf Heri Dwi Subagyo dari Paban Sahli Kasad Bid. Kamkonf Komunal menjadi Dir PIT Pusterad.