Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Selamat! 12 Kolonel TNI AD Pecah Bintang, 6 Perwira Berasal dari Pasukan Elite

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |11:31 WIB
Selamat! 12 Kolonel TNI AD Pecah Bintang, 6 Perwira Berasal dari Pasukan Elite
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto/dok Puspen TNI
A
A
A

JAKARTA –   Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kembali melakukan rotasi dan mutasi sejumlah jabatan strategis di lingkungan TNI. Sebanyak 130 jenderal TNI dari tiga matra mendapatkan promosi dan mutasi

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1080/IX/2024 tanggal 11 September 2024 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

“Telah resmi ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 130 Pati (Perwira Tinggi) TNI terdiri dari: 68 Pati TNI AD, 39 Pati TNI AL, dan 23 Pati TNI AU,” ujar Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto dalam keterangan tertulis, di Jakarta, dikutip Jumat (13/9/2024).

Dalam daftar 130 Pati TNI yang naik pangkat, 68 diantaranya berasal dari TNI AD. Dari keseluruhan, terdapat 12 jenderal baru yang naik pangkat dari Kolonel menjadi Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI. Enam diantaranya berasal dari Korps Infanteri.

Berikut ini 12 Kolonel TNI AD yang resmi menyandang bintang satu di pundaknya atau Brigen:

1.Kolonel Inf Herlambang Bayu Kusuma, dari Paban V/Inteltek Sintelad menjadi Asintel Kaskogabwilhan III.

2.Kolonel Inf Hanryan Indrawira, dari Waaspers Panglima TNI menjadi Waaspers Panglima TNI.

3.Kolonel Inf Waston Purba,  dari Pamen Ahli Bid. Taktik dan Strategi Seskoad menjadi Pa Sahli Tk. II Ekku Sahli Bid.

4.Kolonel Kav Mitro Prihantoro, dari Kepala Pusat Penelitian Keamanan Nasional dan MIPA Militer LP2M Unhan menjadi Wakil Dekan Bid. Akademik dan Mahasiswa Fakultas Kamnas Unhan.

5.Kolonel Inf Heri Dwi Subagyo dari Paban Sahli Kasad Bid. Kamkonf Komunal menjadi Dir PIT Pusterad.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187907//tni-VAL4_large.jpg
Pesan Tegas Jenderal Agus Subiyanto kepada Ratusan Pasis Sesko TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187288//tni-OQ7g_large.jpg
3 Prajurit TNI Gugur Tersapu Banjir Bandang di Padang Panjang saat Selamatkan Warga, Ini Identitasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187158//tni-XTPD_large.jpg
Wakil Panglima TNI Pimpin Kenaikan Pangkat 139 Pati, Jenderal Tempur Raider Jabat Pangdivif 3 Kostrad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632//tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184588//tni-1eEQ_large.jpg
Dua Jenderal Berdarah Kopassus Pimpin Penertiban Tambang Ilegal, Puluhan Excavator Disita!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/337/3182748//tni-HT0Z_large.jpg
Sertijab Jabatan Strategis, Jenderal Gultor Kopassus Resmi Jadi Aster Panglima TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement