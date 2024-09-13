Mengaku Dekat dengan MNC Group, RK: Paling Memorable Tentu Pak Hary Tanoe Baik Sekali

JAKARTA - Bakal calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Ridwan Kamil (RK) mengaku dekat dengan MNC Group. Kedekatan itu, diungkapkan RK saat bertemu jajaran pimpinan MNC Group di iNews Tower, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2024) siang.

RK mengaku, kedekatannya dengan MNC Group terjadi sejak dirinya menjabat sebagai Wali Kota Bandung hingga Gubernur Jawa Barat. Ia pun mengaku memberi dukungan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City.

"Terus kerjasama selama lima tahun saat saya gubernur Jawa Barat dengan MNC Media, radionya, itu sudah sangat dekat. Ini mungkin ke tujuh, delapan kali saya ke sini ya, saking dekatnya," tutur RK usai pertemuan.

Mantan Gubernur Jawa Barat ini pun mengaku, punya kesan tersendiri terhadap Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo. Di matanya, Hary merupakan sosok yang baik hati dan visioner.

"Paling memorable tentu pimpinannya ya Pak Hary Tanoe, baik sekali. Orangnya ramah, visioner juga," ucap RK.

"Kemudian di bawah saya lihat apa sangat komprehensif ya, semua lini media grup ini punya lah, menandakan masa depan industri media ini sudah sangat terkuasai dengan baik oleh grup MNC," tandasnya.

