INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,2 Guncang Gunungkidul Yogyakarta, Kedalaman 10 Km

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |14:19 WIB
Gempa M4,2 Guncang Gunungkidul Yogyakarta, Kedalaman 10 Km
Ilustrasi gempa (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan Magnitudo 4,2 mengguncang Gunungkidul, Yogyakarta, Jumat 13 September 2024, pukul 14.02 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, gempa tersebut berada di kedalaman 10 kilometer (Km).

BMKG melaporkan titik gempa di 119 km Barat Daya Gunungkidul Yogyakarta, pada koordinat 9.05 Lintang Selatan – 110.43 Bujur Timur. "Gempa Mag:4.2, 13-Sep-2024 14:02:28 WIB, Lok:9.05 LS-110.43 BT (119 km Barat Daya Gunungkidul, DIY), kedalaman: 10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. “Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.
 

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
