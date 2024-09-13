Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Kunjungi iNews Tower, RK Harap MNC Group Sampaikan Gagasan Jakarta Lebih Komprehensif

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |14:26 WIB
Usai Kunjungi iNews Tower, RK Harap MNC Group Sampaikan Gagasan Jakarta Lebih Komprehensif
Ridwan Kamil
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Ridwan Kamil (RK) berharap, MNC Group dapat menjadi media yang menyampaikan gagasannya untuk Jakarta lebih komprehensif.

Hal itu diungkapkan RK usai bertemu jajaran pimpinan MNC Group di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2024). Ia mengatakan, kedatangannya hanya untuk keluarga besar MNC Media.

"Ya, saya bersilhaturahmi dengan keluarga besar MNC Media. Tentunya, karena konteksnya juga dalam rangka pilkada, menyampaikan tantangan-tantangan, solusi-solusi yang dirasa relevan dengan tantangan Jakarta ke depan kan," tutur RK usai pertemuan.

RK berkata, dirinya memiliki slogan "Jakarta Baru." Ia menerangkan, slogan itu dicanangkan pasca status ibu kota di Jakarta hilang. Ia pun memiliki visi Jakarta Kota Global. Menurutnya, MNC Group bisa berperan untuk sampaikan gagasannya secara komprehensif ke publik.

"Kita kan punya slogan Jakarta Baru, pasca ditinggal ke IKN, ada visi kota global, seperti apa. Dan disini peran media untuk menyampaikan pesan ini ke masyarakat lebih jernih, lebih komprehensif tentu saya sangat butuhkan," ucap RK.

Mantan Wali Kota Bandung ini merasa kerap gagasannya disamlaikan tak utuh kala melakukan wawancara dengan media. Dengan adanya MNC, ia berharap, bisa menyampaikan gagasannya secara komprehensif.

"Saya berharap dengan grup MNC diberi ruang-ruang, podcast, wawancara yang lebih luas kan, sehingga menerangkan ke masyarakat tentu jauh lebih mudah," tandansya.

 

