Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Detik-Detik Prabowo Terharu Saat Sidang Kabinet Paripurna Terakhir di IKN hingga Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |14:31 WIB
Detik-Detik Prabowo Terharu Saat Sidang Kabinet Paripurna Terakhir di IKN hingga Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Foto: Okezone/Binti.
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terharu saat mengikuti sidang Kabinet Paripurna terakhir di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia pun mengucapkan terima kasih ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran kabinet Indonesia Maju. 

Suasana haru yang dirasakan oleh Prabowo Subianto itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan yang juga hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna terakhir itu, Jumat (13/9/2024). Prabowo sendiri diketahui merupakan Presiden terpilih periode 2024-2029. 

“Prabowo, kita semua tepuk tangan terus dia terharu-terharu biasa kan. Pak Prabowo menyampaikan apa ucapan terima kasih kepada pak Jokowi dan teman-teman menteri yang sudah membantu beliau selama ini,” kata Luhut usai Sidang.

Luhut pun mengatakan bahwa Prabowo Subianto yang akan meneruskan untuk memimpin Indonesia lima tahun mendatang akan melanjutkan pembangunan IKN. “Jadi kalo nanti Presiden terpilih Prabowo sudah ingin meneruskan ini (IKN)," ujar Luhut. 

“Jadi membangun gedung DPR, MPR, kemudian Mahkamah Agung, kemudian TNI, Polri kemudian nanti ASN asrama, pindah saya kira sudah semua, sudah jadi,” tambah Luhut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191017/prabowo-PJYw_large.jpg
Prabowo ke Menteri: Jangan Setia ke Prabowo, Setia kepada Rakyat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/337/3191012/prabowo-ydKv_large.jpg
Prabowo: Jangan Mark-up Gila-gilaan, Hentikan Segala Bentuk Tipu-Menipu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/337/3190436/pemerintah-AsBG_large.jpg
Prabowo Bentuk Satgas Rehabilitasi Pascabencana, DPR: Percepat Pemulihan Sumatera!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/337/3190200/prabowo-z0OY_large.jpg
Reaksi Mengejutkan Prabowo soal MBG Dapat Menu Lele Utuh: Lebih Bagus dari Waktu Saya Tentara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190047/prabowo-alFw_large.jpg
Prabowo Sebut Ada Elite yang Cari Kambing Hitam saat Bencana Sumatera, Sindir Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190003/prabowo-Zctu_large.jpg
Prabowo Gelar Sidang Kabinet, Seluruh Menteri Kompak Kenakan Kemeja Putih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement