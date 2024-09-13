Detik-Detik Prabowo Terharu Saat Sidang Kabinet Paripurna Terakhir di IKN hingga Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terharu saat mengikuti sidang Kabinet Paripurna terakhir di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia pun mengucapkan terima kasih ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran kabinet Indonesia Maju.

Suasana haru yang dirasakan oleh Prabowo Subianto itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan yang juga hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna terakhir itu, Jumat (13/9/2024). Prabowo sendiri diketahui merupakan Presiden terpilih periode 2024-2029.

“Prabowo, kita semua tepuk tangan terus dia terharu-terharu biasa kan. Pak Prabowo menyampaikan apa ucapan terima kasih kepada pak Jokowi dan teman-teman menteri yang sudah membantu beliau selama ini,” kata Luhut usai Sidang.

Luhut pun mengatakan bahwa Prabowo Subianto yang akan meneruskan untuk memimpin Indonesia lima tahun mendatang akan melanjutkan pembangunan IKN. “Jadi kalo nanti Presiden terpilih Prabowo sudah ingin meneruskan ini (IKN)," ujar Luhut.

“Jadi membangun gedung DPR, MPR, kemudian Mahkamah Agung, kemudian TNI, Polri kemudian nanti ASN asrama, pindah saya kira sudah semua, sudah jadi,” tambah Luhut.