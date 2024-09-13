Kunjungi MNC Group, RK Sampaikan Tantangan dan Solusi untuk Jakarta ke Depan

JAKARTA - Bakal calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Ridwan Kamil (RK) usai bertemu jajaran pimpinan MNC Group di iNews Tower, Kebon Sitih, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2024). Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 90 menit itu, RK menyampaikan tantangan dan solusi Jakarta ke depan.

"Ya, saya bersilhaturahmi dengan keluarga besar MNC Media. Tentunya, karena konteksnya juga dalam rangka pilkada, menyampaikan tantangan-tantangan, solusi-solusi yang dirasa relevan dengan tantangan Jakarta ke depan kan," tutur RK usai pertemuan.

RK mengatakan, pihaknya memiliki slogan "Jakarta Baru." Slogan itu dicanangkan usai status ibu kota Jakarta hilang. Untuk itu, ia berharap, MNC Group sebagai perusahaan media ternama tanah air, biaa menyampaikan slogan dan gagasannya kepada masyarakat Jakarta.

"Kita kan punya slogan Jakarta Baru, pasca ditinggal ke IKN, ada visi kota global, seperti apa. Dan disini peran media untuk menyampaikan pesan ini ke masyarakat lebih jernih, lebih komprehensif tentu saya sangat butuhkan," tutur RK.

Menurutnya, peran media itu amatlah penting. Apalagi, ia merasa, wawancara gagasannya untuk membangun Jakarta kerap ditampilkan tak utuh. "Kadang-kadang kita tahu kan, saya lagi wawancara cuma sepotong, kemudian viral, hal-hal yang tidak lengkap kira-kira begitu," ucap RK.

"Saya berharap dengan grup MNC diberi ruang-ruang, podcast, wawancara yang lebih luas kan, sehingga menerangkan ke masyarakat tentu jauh lebih mudah," tandasnya.