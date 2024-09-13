Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Harap MNC Group Bisa Serap Aspirasi Rakyat, RK: Supaya Kami Paham Solusi Jakarta Masa Depan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |14:40 WIB
Ridwan Kamil Kunjungi iNews Tower
JAKARTA - Bakal calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Ridwan Kamil (RK) berharap perusahaan media ternama Indonesia, MNC Group bisa nenyerap aspirasi warga Jakarta. Hal itu ditujukan agar RK bisa mencari solusi untuk Jakarta ke depannya.

Harapan itu diungkapkan RK usai bertemu jajaran pimpinan MNC Group di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2024) siang. RK berharap, MNC Group bisa objektif membantu para kandidat Pilgub Jakarta untuk menyosialisasikan program pada masyarakat.

"Ya harapannya tentunya secara objektif bisa membantu kami paslon untuk mensosialisasikan," tutur RK usai pertemuan.

Selain itu, mantan Gubernur Jawa Barat ini juga berharap, MNC Group bisa berperan untuk menyerap aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada para kandidat di Pilgub Jakarta. Dengan begitu, ia menilai, akan terjadi komunikasi dua arag.

"Atau tanya jawab aspirasi dari bawah melalui media juga, sehingga terjadi komunikasi dua arah. Itu harapannya," ucap RK.

Kendati aspirasi warga Jakarta tersampaikan oleh MNC Group, mantan Wali Kota Bandung ini menilai, pihaknya bisa mencari solusi atas permasalahan yang ada.

"Jadi tidak hanya satu arah dari paslonnya kepada masyarakat, tapi mungkin sekali-kali MNC juga mau wawancara warga Jakarta aspirasi seperti apa supaya kami paham, kemudian kami gabungkan dalam solusi-solusi Jakarta di masa depan," tandas RK.

 

