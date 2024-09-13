Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mobil Harun Masiku Ditemukan di Thamrin Residence, Eks Penyidik KPK Beri Sindiran Menohok

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |14:51 WIB
Mobil Harun Masiku Ditemukan di Thamrin Residence, Eks Penyidik KPK Beri Sindiran Menohok
Mobil Harun Masiku Ditemukan di Thamrin Residence/ist
A
A
A

JAKARTA - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo Harahap menyebut, penemuan mobil yang diduga milik Harun Masiku tidak terlalu penting. Pasalnya, temuan mobil yang sudah dua tahun ditinggal itu tidak banyak membantu proses pencarian.

Diketahui, KPK menemukan mobil yang diduga kepunyaan tersangka sekaligus buronan kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masiku.

"Yang paling penting sekarang adalah orangnya, yaitu Harun Masiku yang ditemukan (mobil) apalagi sudah dua tahun lebih terparkir tentu tidak akan banyak gunanya lagi dalam upaya pengejaran Harun Masiku," kata Yudi melalui keterangan tertulisnya, Jumat (13/9/2024).

Dia menegaskan, hal tersebut seharusnya menjadi evaluasi bagi KPK. Pasalnya, dengan mobil Harun Masiku yang bertahun-tahun terparkir, patut diduga ada pihak yang melindungi pelariannya.

"Itulah sebabnya saya kembali menuntut KPK untuk berani menaikkan sprindik sekaligus penetapan tersangka terhadap orang yang merintangi penyidikan (obstruction of justice) seperti yang dulu pernah diungkap KPK," ujarnya

"Apalagi masa periode kepemimpinan ini tinggal tiga bulan lagi sehingga jangan sampai meninggalkan PR buronan yang menjadi beban periode pimpinan KPK berikutnya," sambungnya.

Sekadar diketahui, KPK berhasil menemukan mobil milik Harun Masiku. Dari kendaraan tersebut, ditemukan dokumen terkait Harun Masiku.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/337/3041037/kpk-rRex_large.jpg
Wahyu Setiawan Saksi Kunci Buron Harun Masiku Kembali Datangi KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038455/kpk-cegah-staf-hasto-ke-luar-negeri-terkait-kasus-harun-masiku-zfq2VagMuV.jpg
KPK Cegah Staf Hasto ke Luar Negeri Terkait Kasus Harun Masiku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038428/kpk-cegah-5-orang-ke-luar-negeri-soal-kasus-harun-masiku-nih-identitasnya-XKTHRcRx4L.jpg
KPK Cegah 5 Orang ke Luar Negeri soal Kasus Harun Masiku, Nih Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/337/3032160/wakil-ketua-kpk-soal-harun-masiku-di-jakarta-saya-enggak-tahu-ngumpetnya-di-mana-6gNss2ylGe.jpg
Wakil Ketua KPK soal Harun Masiku di Jakarta : Saya Enggak Tahu Ngumpetnya di Mana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/337/3024423/pencarian-harun-masiku-pimpinan-kpk-ancam-pecat-penyidik-jika-ikuti-arahan-pihak-luar-My9Wg0tU3q.jpg
Pencarian Harun Masiku, Pimpinan KPK Ancam Pecat Penyidik jika Ikuti Arahan Pihak Luar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/337/3023052/hari-ini-kpk-jadwalkan-pemeriksaan-kusnadi-staf-sekjen-pdip-terkait-kasus-harun-masiku-uMZQuNXb5b.jpg
Hari Ini KPK Jadwalkan Pemeriksaan Kusnadi Staf Sekjen PDIP Terkait Kasus Harun Masiku
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement