HOME NEWS NASIONAL

Murka soal Fufufafa dan Web Gerindra Bodong, Dasco: Adu Domba, Kita Akan Ambil Langkah Serius

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |17:05 WIB

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai, situs yang mencatut nama partainya dan memposting artikel bernada tendensius terkait akun Kaskus Fufufafa merupakan bentuk upaya adu domba. Akun Fufufafa itu dituding milik Gibran Rakabuming Raka yang menyerang Prabowo Subianto.

Kendati demikian, Dasco menyatakan bakal mengambil langkah serius untuk merespons situs yang mencatut nama Gerindra tersebut. Apalagi, kata dia, situs itu memuat artikel yang keliru.

"Kalau itu sudah pasti adu domba, sehingga kita akan ambil langkah yang serius kalau soal ini. Soal partai yang kemudian muncul berita yang enggak betul," ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI ini pun mengaku, telah memerintahkan Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman untuk mengkaji dan mengambil langkah hukum atas adanya situs tersebut.

"Saya sudah minta Pak Habiburokhman sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi untuk mengkaji langkah-langkah yang perlu," ujar Dasco.

Halaman:
1 2
      
