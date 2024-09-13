Profil Achmad Ghufron Sirodj, Sespri Ketum PBNU dan Adik Mensos Gus Ipul yang Tiba-Tiba Dipecat Cak Imin

JAKARTA - Dua Anggota DPR RI terpilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Achmad Ghufron Sirodj alias Lora Gopong dan Irsyad Yusuf (Gus Irsyad) dikabarkan dipecat dari partai, sehingga terancam gagal ke Senayan.

Lora Gopong adalah Sespri Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf sementara Gus Irysad adalah adik kandung Sekjen PBNU yang juga Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Bahkan, Lora Gopong menyambangi PKB hari ini untuk mengklarifikasi kabar pemberhentian dirinya dari keanggotaan partai besutan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tersebut.

Berikut profil dari keduanya;

Ahmad Ghufron Siradj lahir di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Kedua orang tuanya, adalah RKH. Siradj Ahmad dan Ny. Hj. Saidah Dahlan.

Ia anak bungsu dari empat saudara. Terlahir dari keluarga di lingkungan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kebun Wangi Nagasari Blu’uran Karang Penang Sampang. Ra Gopong sapaan akrabnya tumbuh menjadi pribadi dispilin, mandiri dan cerdas, hal ini menjadi tidak ayal berkat didikan dari abah dan tradisi keluarganya.

Sejak masuk dan menjadi santri di Pondok yang beralamat di Desa Potoan Laok ini, ia senang berorganisasi baik ekstra maupun intra ia geluti, seperti menjadi Ketua OSIS SMP Al-Miftah Panyeppen Pamekasan, dan masuk menjadi jajaran pengurus HIMMAH (Himpunan Murid Madrasah), merupakan organisasi terbesar di lingkungan kompleks pesantren tempat ia mondok.

Selama mondok di Panyeppen ia banyak mendapatkan pengalaman berharga dalam kehdiupannya Pertama, kemandirian hidup dimulai dari pesantren (Makan dan Nyuci Baju Sendiri, semua dilakukan sendiri). Kedua, Pengalaman berorganisasi sangat terasa ketika sudah keluar dari pesantren. Ketiga, pendalaman Akhlak dan bacaan amalan tertentu masih tetap berjalan sampai hari ini.

Sejumlah karier yang bersangkutan diantaranya, Staf Manajer - PT Sisma Duta Pertiwi Bekasi 2013 - 2016, Tenaga Ahli - DPR RI 2014 - 2015, Staf Manajer - PT Sahabat inti Sukses Madani Bekasi 2016 - 2018, Komisaris - PT Namira 2018 - Sekarang, Manajer Operasional - PT Akha Surya Sejahtera Sidoarjo 2019 - Sekarang, Komisaris Independen - PT Indofarma Tbk (INAF) 2022 - Sekarang. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024 - 2029. \

Sementara, M. Irsyad Yusuf, lahir tanggal 10 November 1970. Ia adalah politikus Indonesia.