Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sespri Ketum PBNU dan Adik Mensos Terancam Tak Dilantik, Bawaslu Ingatkan KPU Tak Langgar UU

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |17:18 WIB
Sespri Ketum PBNU dan Adik Mensos Terancam Tak Dilantik, Bawaslu Ingatkan KPU Tak Langgar UU
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja/Antara
A
A
A

JAKARTA- Dua politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Achmad Ghufron Sirodj alias Lora Gopong dan Irsyad Yusuf (Gus Irsyad) dikabarkan dipecat dari partai. Keduanya pun terancam gagal ke Senayan. Lora Gopong adalah Sespri Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf sementara Gus Irysad adalah adik kandung Sekjen PBNU yang juga Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan bahwa dalam hal pembatalan atau penarikan calon legislatif (caleg) terpilih, maka hal itu harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Dalam melakukan pembatalan atau penarikan caleg terpilih harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan," ujar Bagja, Jumat (13/9/2024).

Dikatakannya, ada empat kriteria dalam hal penarikan, yaitu: meninggal dunia; diputus pengadilan atas tindak pidana; mengundurkan diri, dan diberhentikan.

"Semua kriteria di atas harus dilakukan cek penelitian terhadap munculnya keempat hal tersebut,"lanjut Bagja.

Selain keempat kriteria itu, ada dokumen-dokumen yang harus disertakan. Bawaslu mengimbau agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan proses sesuai dengan undang-undang.

"Bawaslu mengimbau KPU agar melakukan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tutup Bagja.

Sebelumnya diberitakan, anggota DPR RI terpilih dari PKB Achmad Ghufron Sirodj, mengaku siap menempuh mekanisme internal partai usai diisukan diganti dari DPR 2024-2029 dan diberhentikan sebagai kader.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191342//pkb-bHLy_large.jpg
Ida Fauziyah: PKB Lahir Bukan karena Ambisi Kekuasaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191330//pkb-IKq8_large.jpg
Maju Calon Ketua DPW PKB Jatim Tak Ada Privilege, Kakak Cak Imin: Wajib Tahu Diri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/11/3189466//langkah_penting_hindari_denda_pajak_kendaraan-g8zm_large.jpg
7 Langkah Penting untuk Hindari Denda Pajak Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/11/3188978//membayar_pajak_kendaraan-OfMk_large.jpg
Ini Alasan Mengapa Pembayaran PKB Tepat Waktu Penting bagi Pemilik Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187851//pemerintah-EvfD_large.jpg
Heboh Cak Imin Minta 3 Menteri Tobat Nasuha, Raja Juli: Jangan Saling Mendiskreditkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187414//pemerintah-jobz_large.jpeg
Cak Imin Disemprot DPR Usai Minta Bahlil dan Raja Juli Tobat Nasuha Akibat Banjir Sumatera
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement