Peringatan 3 Tahun Kebangkitan Kelas Buruh Digelar di Jakarta Rabu Depan, Prabowo Konfirmasi Hadir

JAKARTA - Partai Buruh akan memperingati tiga tahun kebangkitan kelas buruh di Istora Senayan, Jakarta, pada Rabu 18 September 2024. Presiden terpilih Prabowo Subianto akan hadir. Buruh akan minta pemerintah Prabowo meninjau ulang Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker).

Hal itu disampaikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat menyambangi Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2024), untuk mengantar undangan peringatan 3 tahun kebangkitan kelas buruh ke Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.

"Kita cuma nganterin undangan buat pak Dasco, pak Muzani, sama pak Habiburokhman, terkait rencana acara partai buruh tanggal 18 September 2024 di Istora Senayan yang juga akan dihadiri oleh Pak Prabowo, Presiden RI terpilih akan memberikan pidato kebangsaan," tutur Said usai antar undangan.

Said mengatakan bahwa Partai Buruh dan Prabowo sudah memiliki ikatan selama 10 tahun. Ia berkata, Prabowo kerap hadir bila ada acara buruh. Untuk itu, ia menyampaikan, Prabowo juga akan hadiri Peringatan Tiga Tahun Kebangkitan Klas Buruh.

"(Prabowo) confirm, hadir. Tadinya tanggal 13 ni, tapi kan beliau dipanggil untuk rapat kabinet di IKN ya. Jadi kita pindah tanggal 18 (September), confirm hadir dan baru kita sampaikan ke Pak Dasco, ke Pak Muzani, dan Pak Habiburokhman," ucapnya.