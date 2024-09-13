Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kunjungan Kerja ke Vietnam, Prabowo Bakal Bahas Kerja Sama Pertahanan 

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |20:36 WIB
Kunjungan Kerja ke Vietnam, Prabowo Bakal Bahas Kerja Sama Pertahanan 
Prabowo ke Vietnam
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Vietnam, dan bakal menemui sejumlah pimpinan tinggi Vietnam.

Diketahui, Prabowo akan menemui Presiden Vietnam H.E. Tô Lâm, Ketua Majelis Nasional Vietnam H.E. Tran Thanh Man, dan Perdana Menteri Vietnam H.E. Pham Minh Chinh, dan membahas kerja sama di berbagai sektor, termasuk pertahanan.

Adapun Prabowo tiba melalui Noi Bai International Airport, Hanoi sekitar pukul 16.15 waktu setempat, pada Jumat (13/9/2024).

Setibanya di sana, Menhan Prabowo langsung di sambut oleh Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam, H.E. Do Hung Viet, dan Dubes Vietnam Untuk RI, H.E. Ta Van Thong.

Terlihat Prabowo juga disambut Director-General, South East Asia, South Asia, South Pacific Department Mr. Nguyễn Tất Thành, dan Athan RI di Vietnam Kolonel Laut (P) Dian Tri Hutanto.
 

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
