Polri: Pengamanan Pilkada 2024 Diserahkan ke Polda Jajaran

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |20:36 WIB
Ilustrasi Pilkada. Foto: Dok Okezone.
JAKARTA - Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Polri, Kombes Erdi Adrimulan Chaniago mengatakan, bahwa pengamanan Pilkada serentak tahun 2024 akan dilaksanakan Polda jajaran. Artinya, pengamanan tahapan pesta demokrasi ditangani oleh kewilayahan. 

"Pengamanan Pilkada ini semuanya dilaksanakan oleh daerah, oleh Polda setempat, tentunya sudah ada SOP dalam proses-proses pengamanan, SOP dalam bentuk pengamanan yang kita ketahui bersama bahwa ke depannya kita ada beberapa tahap lagi," kata Erdi di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Jumat (13/9/2024).

Namun Erdi mengatakan bahwa Korps Bhayangkara bakal tetap mengambil bagian mengawal seluruh tahapan Pilkada. Mulai dari pendaftaran hingga pelantikan. 

"Di mana di situ kita ketahui ada penetapan paslon sebentar lagi, kemudian pelaksanaan kampanyenya, terus kemudian pemungutan suara dan terakhir mungkin penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara," katanya. 

 

