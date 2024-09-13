KPK Usut Dugaan Korupsi CSR dari BI dan OJK, Sudah Ada Tersangka?

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sedang mengusut dugaan korupsi terkait penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengusutan kasus tersebut masuk ke tahap penyidikan.

Hal itu sebagaimana diungkapkan Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu. Namun, belum diungkap tersangka dalam perkara itu.

"Bahwa KPK sedang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penggunaan dana CSR dari BI dan OJK tahun 2023," kata Asep kepada wartawan, di Bogor, Jumat (13/9/2024).

Sebagaimana aturan main di KPK, jika penanganan perkara sudah masuk penyidikan, maka sudah ada pihak yang ditetapkan tersangka. Terkait hal tersebut, Asep belum membuka lebih jauh.

Tersangka sekaligus kontruksi perkara akan dibeberkan ke publik pada saat penahanan. Berdasarkan informasi, beberapa pihak telah ditetapkan tersangka yang diantaranya penyelenggara negara dari unsur legislatif.

(Puteranegara Batubara)