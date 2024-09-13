Golkar Klaim Punya Kader Kompeten, Siap Jadi Menteri Pemerintahan Prabowo-Gibran

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, Dave Laksono mengklaim bahwa organisasi masyarakat pendiri Partai Golkar itu memiliki segudang kader, yang siap menjadi menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Kalau dari Partai Golkar maupun Kosgoro, kita ini gudangnya kader terbukti berkali-kali bahwa kita memiliki kader dengan spek segala macam," kata Dave, saat konferensi pers, di Kantor PKK Kosgoro 1957, di Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Bahkan Dave mengaku, dirinya siap untuk menyodorkan nama-nama kader di PKK Kosgoro kepada Ketua Umum Partai Golkar, guna diteruskan kepada presiden nantinya.

"Untuk kebutuhan apa, kita siap, untuk kementerian apa, kita ada, atau yang seperti apa, yang ingin yang kayak gimana kita siap," ucapnya.