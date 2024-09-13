Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bawaslu Ingatkan KPU Pembatalan Caleg Terpilih Mesti Sesuai UU

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |23:50 WIB
Bawaslu Ingatkan KPU Pembatalan Caleg Terpilih Mesti Sesuai UU
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bekerja sesuai undang-undang dan peraturan. Hal ini dalam melakukan pembatalan atau penatikan calon legislatif (caleg) terpilih.

"Dalam melakukan pembatalan atau penarikan caleg terpilih harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan," ungkap Bagja, Jumat (13/9/2024).

Adapun empat kriteria pembatalan caleg itu yakni meninggal dunia, diputus pengadilan atas suatu tindak pidana, mengundurkan diri atau diberhentikan. Bawaslu pun mengingatkan KPU agar terus melakukan penelitian terhadap hal ini.

"Semua kriteria di atas harus dilakukan cek penelitian terhadap munculnya keempat hal tersebut," jelasnya. Selain keempat kriteria itu, lanjut Bagja, ada dokumen-dokumen yang harus disertakan.

Terkait dengan hal itu, Bawaslu mengimbau agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan proses sesuai dengan undang-undang. 

“Bawaslu mengimbau KPU agar melakukan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan," pungkas Bagja.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pilkada KPU RI Bawaslu
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177682//kpu_ri-UAp6_large.jpg
Dituding Roy Suryo Selundupkan Aturan Terkait Ijazah Gibran, KPU Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170370//ketua_kpu_ri_mochammad_afifuddin-EczV_large.jpg
KPU Minta Maaf Sempat Tutupi Dokumen Persyaratan Capres-Cawapres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164823//perindo-VWdu_large.jpg
Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen Menangkan Pilgub Papua, Partai Perindo: Wujudkan Masyarakat Maju, Inklusif dan Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161466//pemerintah-ZTL8_large.jpg
KPU: PSU Pilkada Papua 2025 Paling Aman dan Sukses Sepanjang Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/340/3159961//pemerintah-j20p_large.jpg
Jelang PSU Pilkada Papua, Pj Gubernur Agus Fatoni Sidak Nelayan di Pulau Cina Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159923//pilkada-b8TU_large.jpg
Soal Usul Pilkada Dipilih DPRD, Legislator Ini Sebut Bagian dari Evaluasi untuk Perbaikan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement