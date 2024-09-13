Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Banyak Kasus Perundungan Anak, Ketua DPR Dorong Perbanyak Program Anti-Bullying

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |23:49 WIB
Banyak Kasus Perundungan Anak, Ketua DPR Dorong Perbanyak Program Anti-Bullying
Ketua DPR RI Puan Maharani (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta Pemerintah dan stakeholder di bidang pendidikan untuk meningkatkan pengawasan di selolah buntut maraknya kasus perundungan yang dilakukan anak remaja. Ia juga mendorong Pemerintah memperbanyak program-program anti-bullying di sekolah.

"Maraknya kasus perundungan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur harus menjadi evaluasi bersama. Pemerintah dan pihak-pihak terkait harus memperketat pengawasan di lingkungan pendidikan, terutama di sekolah-sekolah," ujar Puan dalam keterangannya, Jumat (13/9/2024).

Beberapa kasus perundungan yang melibatkan anak di bawah umur antara lain adalah peristiwa perundungan yang menimpa siswa sekolah negeri kejuruan di Gorontalo. Korban diduga dipalak dan dipaksa untuk menenggak minuman keras oleh beberapa siswa lainnya di lingkungan sekolah.

Selain itu, peristiwa tragis menimpa siswi SMP di Palembang, Sumatera Selatan. Anak perempuan berusia 13 tahun itu diperkosa hingga akhirnya meninggal dunia oleh 4 orang pelaku yang merupakan temannya. Usia pelaku berkisar antara 12 hingga 16 tahun.

Belum lama ini, bullying juga terjadi di salah satu SMP di Gowa, Sulawesi Selatan, di mana seorang siswa dianiayai oleh teman sekelasnya hingga terkapar. Video perundungan dengan aksi kekerasan itu viral di media sosial.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185812//ketua_dpr_ri_puan_maharani-8KMA_large.jpg
Alvaro Ditemukan Tewas Setelah 8 Bulan Hilang, Begini Respons Ketua DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185340//aksi_bullying_siswa-JDig_large.jpg
Kasus Kekerasan Pelajar Marak, DPR Perkuat Regulasi Antiperundungan di RUU Sisdiknas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184887//bullying-1Bj6_large.jpg
Pelajar SMK di Jakbar Dikeluarkan, Ternyata Sering Bolos karena Dibully Bertahun-tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183784//trauma-BCJr_large.jpg
Apakah Trauma Bullying Bisa Sembuh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/624/3183594//bullying-0K4f_large.jpg
Apa Saja Ciri-Ciri Bullying di Sekolah yang Perlu Diwaspadai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183348//pemerintah-AobP_large.jpg
Gibran: Sekolah Harus Aman dan Bebas Bullying!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement