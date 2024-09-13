Teman Disabilitas Yakin Ridwan Kamil Bisa Perjuangkan Hak-haknya

JAKARTA - Bambang Susilo, salah satu perwakilan disabilitas meyakini bakal calon Gubernur (Bacagub) Jakarta 2024, Ridwan Kamil akan mampu memperjuangkan hak-haknya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari di Jakarta.

"Saya yakin beliau bisa untuk memperjuangkan hak-hak kami para disabilitas," kata Bambang usai pertemuannya dengan Ridwan Kamil dalam acara 'Jejak Langkah Inklusi' di Azalia Hall, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2024).

Dalam pertemuannya dengan Ridwan Kamil, Bambang yang merupakan Tuna Daksa ini menyampaikan sejumlah aspirasinya. Salah satunya berkaitan dengan aspek perekonomian disabilitas.

"Jadi yang menjadi titik berat kami adalah bahwa disabilitas sekarang ini erat kaitannya dengan isu-isu tentang kemiskinan. Bahwa hampir seluruh disabilitas itu pasti hidupnya di bawah garis kemiskinan," ujarnya.

Kepada Ridwan Kamil, dia mengatakan bahwa aspek yang menyangkut ekonomi ini yang harus dibangun terlebih dahulu pondasinya agar disabilitas itu bisa mandiri secara ekonomi.