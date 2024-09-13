RK Minta Perusahaan Tak Bedakan Pelamar Kerja dari Kelompok Disabilitas

JAKARTA - Bakal calon Gubernur Jakarta 2024, Ridwan Kamil akan meminta kepada seluruh perusahaan di Jakarta untuk memberikan kuota khusus bagi kaum disabilitas meniti karir di perusahaannya. Ia juga berharap tidak membeda-bedakan dalam hal melamar pekerjaan.

Hal ini disampaikan pria yang akrab disapa Kang Emil ini usai melakukan pertemuan tertutup dengan teman-teman disabilitas dalam acara bertajuk 'Jejak Langkah Inklusi' yang digelar di Azalia Hall, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2024).

“Saya mewajibkan perusahaan-perusahaan mendeklarasikan bahwa mereka adalah equal opportunity employer. jadi perusahaan yang menyetarakan pelamar-pelamar kerja tanpa membedakan,” kata Kang Emil.

Tak hanya itu, mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) akan menegaskan hal ini lewat peraturan yang akan ditekennya secara langsung jika menjadi Gubernur periode lima tahun mendatang.

“Salah satunya dalam pergub nanti diinovasikan seperti itu,” ujarnya.

(Puteranegara Batubara)