INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Preman Ngamuk di Outlet Makan Siap Saji, Minta 2 Potong Ayam

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |19:47 WIB
Preman Ngamuk di Outlet Makan Siap Saji, Minta 2 Potong Ayam
Preman palak outlet warung ayam
BEKASI - Seorang pria melakukan aksi pemalakan di sebuah outlet makan cepat saji di Jalan Raya Kranggan, Kelurahan Jatiraden, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi. Aksi pemalakan itu viral di media sosial.

Dalam video yang beredar terlihat pria berbaju merah langsung mendatangi karyawan penjual makanan. Bersama teman-temannya, ia langsung meminta dua potong ayam.

"Minta ayam dua boleh? Bisa?" Tanya tanya pria berbaju merah kepada pelayan outlet makanan cepat saji. 

Dengan santai, karyawan outlet langsung menolak permintaan pria itu. Karyawan berkilah bahwa outlet makanan itu bukan miliknya.

"Enggak, soalnya bukan punya saya," ucap karyawan. 

Tak menyerah, pria berbaju merah bersama teman-temannya kembali memaksa. Ia meminta agar karyawan itu meghubungi pemilik outlet agar memberikan ayam yang diminta.

"Ini siapa punya?" Tanya pria berbaju merah. 

"Ya punya orang," jawab karyawan. 

"Yauda punya orang entar bilang orangnya," timpal pria berbaju merah. 

 

Pemalakan Bekasi preman viral
