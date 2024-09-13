Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anggota DPRD DKI Syafi Djohan Dorong Pemprov Benahi Infrastruktur Jalan

Sujoni , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |19:48 WIB
Anggota DPRD DKI Syafi Djohan Dorong Pemprov Benahi Infrastruktur Jalan
Anggota DPRD DKI Syafi Djohan/ist
JAKARTA - Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta Syafi Fabio Djohan berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Politikus muda Partai Golkar ini mengatakan, akses jalan yang kurang memadai akan menjadi fokus utamanya.

Syafi Djohan merupakan salah satu wajah baru Anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari Partai Golkar di Daerah Pemilihan 10 DKI yang meliputi Kecamatan Palmerah, Tamansari, Grogol Petamburan, Kebon Jeruk dan Kembangan.

“Selama masa masa kampanye berkeliling ke semua lokasi Dapil 10 DKI, Saya berkomitmen untuk fokus dalam perbaikan jalan jalan yang selama ini menjadi akses bagi warga,”ujar Syafi, Jumat (13/9/2024).

“Namun, masih ada beberapa akses jalan yang kurang memadai, dan ini tentunya akan menjadi skala prioritas saya membawa aspirasi masyarakat tersebut” sambung Syafi Djohan.

Oleh karena itu, dia berkomitmen akan mendorong pemerintah guna memperbaiki infrastruktur jalan di  Palmerah, Tamansari, Grogol Petamburan, Kebon Jeruk dan Kembangan.

“Dengan menjadi anggota DPRD, Saya berharap dapat turut menurunkan anggaran ke dapil untuk memperbaiki jalan di lokasi tersebut,” terangnya.

Syafi Djohan akan fokus dalam menjalankan tugas atas amanah yang diberikan oleh masyarakat. Terutama soal pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur.

"Tentu kami nantinya akan berkoordinasi dengan dinas terkait dan membahas berbagai persoalan sesuai dengan regulasi dan aturan yang ada. Kita tidak bisa bekerja tanpa regulasi yang jelas karena itu ada pertanggungjawabannya," ucapnya

 

