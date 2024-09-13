Curhatan Haru Penyandang Disabilitas Saat Temui Ridwan Kamil di Jakarta

JAKARTA - Bullying masih menjadi persolan yang kerap ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Para penyandang disabilitas pun tak luput dari hal tersebut.

Curhatan haru para penyandang disabilitas tersebut didengarkan langsung oleh Bakal Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil dalam acara bertajuk 'Jejak Langkah Inklusi' yang digelar di Azalia Hall, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2024). Mereka menginginkan agar Jakarta lebih humanis terhadap golongannya.

"Saya 90 persen mendengarkan curhatannya kemudian mengiringi dari satu halte busway ke halte lain atau Transjakarta. Curhatan secara umum dari seorang anak masih merasakan ada pembullyan , ejek mengejek terhadap golongan disabilitas," kata pria yang akrab disapa RK.

Beberapa penyandang disabilitas juga meminta agar program Kartu Jakarta Pintar (KJP) bisa tetap dilanjutkan ketika RK - Suswono menjabat di Jakarta.

"Ada juga yang berharap KJP dipertahankan, saya sudah sampaikan bahwa hal hal baik di masa lalu yang dirasakan manfaat tentu akan saya lanjutkan," sambungnya.

Mereka juga meminta RK agar lebih memperbanyak pramusapa di Halte TransJakarta. Sebab hal itu dibutuhkan untuk membantu teman-teman disabilitas untuk menggunakan transportasi umum.