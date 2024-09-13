Terjadi Kemacetan Parah, Polisi Evaluasi Rekayasa Lalin di Konser Bruno Mars

JAKARTA - Evaluasi rekayasa lalu lintas dilakukan Polda Metro Jaya pada konser Bruno Mars di Jakarta International Stadium (JIS). Hal itu dilakukan imbas dari terjadinya kemacetan saat acara di hari pertama, pada Rabu, 11 September 2024 lalu.

"Dalam kegiatan pengamanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya sebelum saat pengamanan dan setelah pengamanan terus dilakukan evaluasi, komunikasi. Namanya analisis dan evaluasi, konsolidasi, arahan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Jumat (13/9/2024).

Sebagaimana diketahui, konser Bruno Mars bertajuk 24K Magic Live tersebut sudah digelar pada Rabu (11/9) kemarin. Konser kembali digelar pada tanggal 13 dan 14 September 2024.

Ade Ary mengatakan pihaknya selalu memantau situasi terkini lalu lintas di sekitar lokasi pelaksanaan konser. Setelah mendapatkan informasi situasi terkini, pihak kepolisian melakukan evaluasi pengaturan.

"Itu terus dilakukan, dapat input dari masyarakat, media sosial, input dari masyarakat secara langsung, input dari perwira pengendali, anggota yang bertugas di lapangan itu terus dilakukan evaluasi," ujarnya.