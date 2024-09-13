Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kunjungi MNC Group, RK Beberkan Slogan Jakarta Baru 

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 13 September 2024 |23:03 WIB
Kunjungi MNC Group, RK Beberkan Slogan Jakarta Baru 
Cagub Jakarta Ridwan Kamil di iNews Tower (foto: Okezone)
JAKARTA - Bakal calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Ridwan Kamil (RK) melakukan kunjungan ke MNC Group, di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2024). 

Ia mengatakan, kedatangannya hanya untuk keluarga besar MNC Media. Tentunya, karena konteksnya juga dalam rangka pilkada, menyampaikan tantangan-tantangan, solusi-solusi yang dirasa relevan dengan tantangan Jakarta ke depan kan. 

RK berkata, dirinya memiliki slogan "Jakarta Baru." Ia menerangkan, slogan itu dicanangkan pasca status ibu kota di Jakarta hilang. Ia pun memiliki visi Jakarta Kota Global. Menurutnya, MNC Group bisa berperan untuk sampaikan gagasannya secara komprehensif ke publik.

"Kita kan punya slogan Jakarta Baru, pasca ditinggal ke IKN, ada visi kota global, seperti apa. Dan disini peran media untuk menyampaikan pesan ini ke masyarakat lebih jernih, lebih komprehensif tentu saya sangat butuhkan," ucap RK.

 

