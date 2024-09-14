Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Dibunuh hingga Rasuna Said Lahir

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |05:30 WIB
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Dibunuh hingga Rasuna Said Lahir
RA Rasuna Said (foto: Repro Wikipedia)
BERBAGAI peristiwa penting dan bersejarah terjadi pada 14 September. Dari pembunuhan pejabat penting, peluncuran pesawat luar angkasa hingga kelahiran tokoh.

Okezone merangkum beberapa peristiwa yang terjadi pada 14 September dari beberapa sumber, sebagai berikut;

1. Pembakaran Kota Moskow, 1808

Pasukan tentara Rusia dan penduduk setempat membakar sejumlah bangunan di Kota Moskow, pada 14 September 1808. Moskow saat itu sudah ditinggalkan sebagian besar warganya.

Pembakaran itu dilakukan agar Moskow tidak dikuasai oleh pasukan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Upaya itu berhasil, pasukan Napoleon akhirnya mundur kembali ke Kremlin mengharapkan permohonan perdamaian.

2. Presiden AS William McKinley Dibunuh

Presiden ke-25 Amerika Serikat William McKinley meninggal dunia, pada 14 September 1901 usai ditembak sepekan sebelumnya. Penembakan terjadi di Buffalo, New York, pada 6 September, saat ia menghadiri sebuah resepsi.

3. Beridirnya OPEC

Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) atau organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi didirikan pada 14 September 1960 di Bagdad, Irak.

Indonesia menjadi anggota OPEC sejak 1962, namun pada 2008, Indonesia mengajukan pengunduran diri dari OPEC lantaran telah menjadi importir minyak sejak 2003, dan tak mampu memenuhi kuota produksi yang ditetapkan.

OPEC didirikan bertujuan menegosiasikan masalah-masalah produksi, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak.

 

Halaman:
1 2
      
